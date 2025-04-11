التوترات العالمية تضع أسعار النفط على مسار الانخفاض المستمر

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب الوسيط" لشهر مايو المقبل بنسبة 1.17% إلى 60.77 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.15% إلى 64.06 دولار للبرميل. وكان الخامان قد أغلقا تداولات الخميس على انخفاض بأكثر من دولارين.ومن المتوقع أن ينخفض خام "برنت" بنسبة 3.2% هذا الأسبوع، بينما من المتوقع أن ينخفض خام "غرب الوسيط" بنسبة 2.9%. وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا بنسبة 11% في الأسبوع السابق.ومن المرجح أن يؤدي النزاع المطول بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تقليص أحجام التجارة العالمية وتعطيل طرق التجارة، وفي نهاية المطاف التأثير سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.وقال محللون في شركة "بي إم آي" في مذكرة اليوم الجمعة: "نتوقع أن تظل الأسعار تحت الضغط مع قيام المستثمرين بتقييم مفاوضات التجارة الجارية والتوترات المتزايدة بين وبكين".وأفاد كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك "إيه إن زد" ، في مذكرة، بأن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي تضع أسعار النفط تحت ضغوط أيضا.وأضاف الخبير أن البنك يتوقع أن ينخفض استهلاك النفط بنسبة 1% إذا انخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى ما دون 3%.ورفع الرئيس الأميركي الرسوم على إلى 145% أمس الخميس، حتى بعد إعلانه تعليق الرسوم الباهظة على عشرات الشركاء التجاريين في وقت سابق من هذا الأسبوع. بدورها، أعلنت عن فرض رسوم استيراد إضافية على السلع الأميركية.