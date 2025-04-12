إليك أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 12 نيسان/ ابريل 2025.



سعر البيع: 148,500

سعر الشراء: 148,000



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سعر البيع: 148,500

سعر الشراء: 148,250



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سعر البيع: 148,000

سعر الشراء: 147,750



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.



سعر البيع: 148,500سعر الشراء: 148,000سعر البيع: 148,500سعر الشراء: 148,250سعر البيع: 148,000سعر الشراء: 147,750وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.