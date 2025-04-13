بعد "إيجابية" المحادثات مع امريكا.. ارتفاع "ملحوظ" بسعر صرف التومان الإيراني

قبل المحادثات بين والولايات المتحدة يوم السبت، كان يتم تداول الدولار الواحد بـ 99 ألف ، ولكن بعد المفاوضات، انخفض سعر الدولار الواحد مقابل التومان إلى أقل من 95 ألف تومان، أي أن العملة الإيرانية ارتفعت بنسبة 4٪ مقابل الدولار.وفقًا لموقع "نفسان"، المتخصص في أسعار العملات في السوق الإيرانية المحلية، يتم تداول الدولار الواحد حاليًا بـ 94 ألفًا و 700 تومان.في الأسبوع الماضي، وصل سعر الدولار الواحد مقابل التومان إلى 106 آلاف تومان. وبذلك، سجل التومان ارتفاعًا بأكثر من 10% مقابل الدولار على المستوى الأسبوعي.وخلال الشهر الماضي، سجل سعر التومان مقابل الدولار أعلى مستوى له.وبعد المحادثات مع إيران، أعلن أن المحادثات بين الوفدين الأميركي والإيراني في "كانت إيجابية وبناءة للغاية"، واتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى يوم السبت المقبل.وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، أجرى ويتكوف، الأميركي إلى الشرق الأوسط، محادثات "مباشرة" مع ، ، في مسقط، عاصمة سلطنة عمان.وقال البيت الأبيض: "المحادثات كانت إيجابية وبناءة للغاية، والولايات المتحدة ممتنة للغاية لسلطنة عمان لدعمها هذه المبادرة".كما نشر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أجرينا مفاوضات غير مباشرة بناءة وجيدة مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص، والتي قام مشكورًا بتيسيرها واستضافتها أخي (وزير خارجية عمان)".وجاء في البيان: "أكد ويتكوف للدكتور عراقجي أنه مكلف من قبل الرئيس ترمب بالعمل، إذا أمكن، على حل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والدبلوماسية. هذه بعض القضايا المعقدة للغاية".