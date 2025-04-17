تلامس 700 ألف دينار.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 685 ألف دينار، وسعر الشراء 681 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 655 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 651 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 685 ألف دينار 695 ألفاً، وسعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 655 ألفاً و665 ألف دينار.