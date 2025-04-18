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بالأرقام.. صادرات العراق من النفط تهبط في الربع الأول من 2025

اقتصاد

2025-04-18 | 04:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بالأرقام.. صادرات العراق من النفط تهبط في الربع الأول من 2025
548 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

انخفض متوسط صادرات العراق من النفط الخام ومشتقاته خلال الربع الأول من العام الجاري (2025) بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا بنسبة 3% على أساس سنوي، في ظل سياسة خفض الإنتاج المتبعة من تحالف أوبك+ والخفض الطوعي.

ويوضح أحدث بيانات نشرتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام والمشتقات المنقولة بحرًا تراجع إلى 3.70 مليون برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2025، مقابل 3.81 مليونًا في الربع المقابل من 2024.

وجاء تراجع صادرات الربع الأول مع تطبيق البلاد خطة التزمت بها منذ يوليو/تموز الماضي، لتعويض فائض الإمدادات التي تعارضت مع الخفض الطوعي واتفاق تحالف أوبك+، ومنها خفض بمقدار 90 ألفًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025.

وانخفض متوسط إنتاج العراق من النفط في الربع الأول لهذا العام إلى 3.99 مليون برميل يوميًا، مقابل 4.22 مليون برميل يوميًا خلال الربع المقارن من العام الماضي.

يُشار إلى أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام والمنتجات المنقولة بحرًا ارتفع إلى 3.64 مليون برميل يوميًا خلال 2024، مقابل 3.55 مليونًا في 2023.

صادرات العراق من النفط الخام شهريًا
سجّل شهر يناير/كانون الثاني أعلى معدل في صادرات العراق من النفط الخام المنقولة بحرًا خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين كان شهر مارس/آذار هو الأقل، وفقًا للأرقام الآتية:

يناير/كانون الثاني: 3.30 مليون برميل يوميًا.
فبراير/شباط: 3.52 مليون برميل يوميًا.
مارس/آذار: 3.22 مليون برميل يوميًا.

ويرصد الرسم البياني الآتي صادرات العراق من النفط الخام والمشتقات في الربع الأول من 2025 مقارنة بالمدّة نفسها من العامَيْن السابقَيْن:
صادرات العراق من النفط المنقول بحرًا خلال الربع الأول

وعند المقارنة على أساس سنوي، سجّل مارس/آذار الماضي أعلى معدل تراجع في صادرات العراق من النفط الخام المنقول بحرًا خلال المدة المرصودة بفارق 189 ألف برميل يوميًا، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والبالغ 3.41 مليون برميل يوميًا.

بينما تراجعت صادرات النفط الخام العراقي خلال فبراير/شباط على أساس سنوي بمقدار 167 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل المدة نفسها من العام السابق والبالغ 3.35 مليون برميل يوميًا.

وسجّل شهر يناير/كانون الثاني أقل معدل انخفاض في صادرات العراق من النفط الخام بفارق سنوي 91 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى صادرات الشهر المقابل من العام الماضي والبالغ 3.38 مليون برميل يوميًا.

صادرات العراق من المشتقات النفطية
تباين أداء صادرات العراق من المشتقات النفطية المنقولة بحرًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تسجيل شهر فبراير/شباط أعلى معدل في المدة المرصودة، بحسب الأرقام الآتية:

يناير/كانون الثاني: 356 ألف برميل يوميًا.
فبراير/شباط: 379 ألف برميل يوميًا.
مارس/آذار: 330 ألف برميل يوميًا.
 
وعلى أساس سنوي، ارتفعت صادرات العراق من المشتقات النفطية في يناير/كانون الثاني بمقدار 29 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمعدل الشهر نفسه من العام الماضي والبالغ 327 ألفًا.

بينما تراجعت في فبراير/شباط الماضي بفارق سنوي بلغ 57 ألف برميل يوميًا، مقابل مستوى الشهر المقابل من العام السابق، والبالغ نحو 436 ألفًا.

وسجّل شهر مارس/آذار الماضي أعلى معدل تراجع في صادرات العراق من المشتقات النفطية المنقولة بحرًا؛ إذ بلغ 200 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى الشهر المقارن من العام الماضي، والبالغ 531 ألف برميل يوميًا.

أكبر الدول المستوردة للنفط العراقي
توضح أرقام وحدة أبحاث الطاقة، أن 3 دول آسيوية استحوذت على نسبة تتجاوز 70% من صادرات العراق من النفط المنقول بحرًا في الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للأرقام الآتية:

الصين: 1.34 مليون برميل يوميًا.
الهند: 0.94 مليون برميل يوميًا.
كوريا الجنوبية: 0.38 مليون برميل يوميًا.

ويرصد الرسم البياني الآتي أكبر 5 دول مستوردة للنفط العراقي خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2025:
أكبر 5 دول استوردت <a class='entities-links' href='/entity/2166220111/نفط-العراق/ar/1?utm_term=PublicFigures-نفط-العراق&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-نفط-العراق&id=72018&catid=4&pagetype=PublicFigures'>نفط العراق</a> خلال الربع الأول

وجاء تصدُّر الصين القائمة مع ارتفاع متوسط وارداتها من النفط العراقي خلال الربع الأول من العام الجاري بمقدار 269 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمتوسط الربع المقابل من العام الماضي البالغ 1.07 مليون برميل يوميًا.

وفي المركز الثاني، حلّت الهند رغم تراجع وارداتها من نفط العراق بنحو 94 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمتوسط المدّة نفسها من العام السابق البالغ 1.04 مليون برميل يوميًا.

وفي المركز الثاني، جاءت كوريا الجنوبية مع تسجيلها ارتفاعًا بمقدار سنوي 20 ألف برميل يوميًا من النفط العراقي، مقارنة بمتوسط صادرات الربع المقابل والبالغ 357 ألف برميل يوميًا.

وفي المركز الرابع، حلّت الإمارات مع انخفاض متوسط وارداتها إلى 133 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 166 ألف برميل يوميًا في المدة ذاتها من العام السابق.

بينما انخفض متوسط واردات أميركا من النفط العراقي خلال المدة المرصودة إلى 129 ألف برميل يوميًا، مقابل 253 ألفًا خلال الربع نفسه من العام الماضي.
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صادرات العراق من النفط تهبط

الربع الأول من 2025

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