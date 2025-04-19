خام البصرة يحقق مكاسب طفيفة بعد خسائر الانخفاض العالمي

وأغلق خام الثقيل على ارتفاع قدره 1.34 دولاراً، ليصل إلى 65.31 دولاراً، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 3.62 دولارًا، أي ما يعادل 5.87%.من جهته، سجل خام البصرة المتوسط أيضاً ارتفاعاً بمقدار 1.34 دولاراً ليصل إلى 68.46 دولاراً، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 3.44 دولاراً أو ما يعادل 6.29%.وجاءت مكاسب أسواق النفط مدعومة بتزايد الآمال في التوصل إلى إتفاق تجاري بين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن الإمدادات بعد فرض مزيدًا من العقوبات على صادرات النفط الإيراني.