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آخر المنصات النفطية.. ما تداعيات تدمير ميناء رأس عيسى على اليمن ؟
اقتصاد
2025-04-19 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,096 شوهد
السومرية نيوز
ـ دوليات
ثمّة تداعيات اقتصادية وعسكرية واسعة لتدمير المقاتلات الأمريكية، آخر منصات الاستيراد النفطي في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، حيث شنّت
الولايات المتحدة
، مساء الخميس وفجر الجمعة، أعنف هجماتها العسكرية منذ انطلاقها
منتصف
الشهر الماضي، مستهدفة ميناء رأس
عيسى
النفطي بالحديدة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأدى الهجوم إلى مقتل 74 من العمال والموظفين وفرق الإنقاذ، وإصابة 170 آخرين، طبقا لوسائل إعلام تابعة للحوثي.
وذكرت مصادر يمنية أن الضربات الأمريكية تركّزت على استهداف ما تبقى من مقدّرات المنشأة الاقتصادية النفطية التحتية؛ إذ دمّرت أنابيب تفريغ الوقود والغاز من الناقلات البحرية، وأعطبت خزانات الوقود الثابتة المتبقية.
كما جرى تدمير خطوط الإمداد والتموين وعدد من صهاريج النقل المتحركة، وأجزاء من رصيف
الميناء
ومحطته الكهربائية؛ ما أدى إلى خروج كلي للمنشأة النفطية عن الخدمة.
وتعدّ خزانات الوقود الثلاثة المتبقية في ميناء رأس
عيسى
آخر الحاضنات المتبقية في مرافئ
الحديدة
، بعد موجتي الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي قضت على معظم منشآت التخزين النفطي في ميناء الحديدة ورأس عيسى،
منتصف
وأواخر العام الماضي.
وبحسب وكيل
وزارة الإعلام
لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا،
فياض
النعمان
، فإن تدمير أحد المنافذ الاقتصادية الرئيسة لليمن، يمثّل خسارة كبيرة للشعب والدولة.
وأضافت أن عملية تدمير الميناء تقضي على مصدر وقود الحوثيين والمستخدم في عملياتهم العسكرية وتمويل جهودهم، وتأتي الضربة في سياق إضعاف قوتهم الاقتصادية.
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