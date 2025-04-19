آخر المنصات النفطية.. ما تداعيات تدمير ميناء رأس عيسى على اليمن ؟

وأدى الهجوم إلى مقتل 74 من العمال والموظفين وفرق الإنقاذ، وإصابة 170 آخرين، طبقا لوسائل إعلام تابعة للحوثي.وذكرت مصادر يمنية أن الضربات الأمريكية تركّزت على استهداف ما تبقى من مقدّرات المنشأة الاقتصادية النفطية التحتية؛ إذ دمّرت أنابيب تفريغ الوقود والغاز من الناقلات البحرية، وأعطبت خزانات الوقود الثابتة المتبقية.كما جرى تدمير خطوط الإمداد والتموين وعدد من صهاريج النقل المتحركة، وأجزاء من رصيف ومحطته الكهربائية؛ ما أدى إلى خروج كلي للمنشأة النفطية عن الخدمة.وتعدّ خزانات الوقود الثلاثة المتبقية في ميناء رأس آخر الحاضنات المتبقية في مرافئ ، بعد موجتي الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي قضت على معظم منشآت التخزين النفطي في ميناء الحديدة ورأس عيسى، وأواخر العام الماضي.وبحسب وكيل لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ، فإن تدمير أحد المنافذ الاقتصادية الرئيسة لليمن، يمثّل خسارة كبيرة للشعب والدولة.وأضافت أن عملية تدمير الميناء تقضي على مصدر وقود الحوثيين والمستخدم في عملياتهم العسكرية وتمويل جهودهم، وتأتي الضربة في سياق إضعاف قوتهم الاقتصادية.