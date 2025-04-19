اقتراح عراقي لربط البصرة "بحريًا" بكراتشي الباكستانية

وقالت صحيفة "إكسبريس تريبيون" ، ان العراقي قدم هذا الاقتراح خلال زيارة إلى تجارة وصناعة كراتشي، حيث التقى بممثلين كبار لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، كجزء من جهد أوسع لتعزيز التجارة والخدمات اللوجستية بين البلدين.وقالت غرفة تجارة كراتشي إن "الربط بين وكراتشي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تقريب مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، ومن شأن هذا الربط أن يُحسّن ويُعزز طرق التجارة".وسلط مسؤولو غرفة تجارة وصناعة باكستان الضوء على أرقام التجارة الحالية، وأيدوا فكرة تعزيز الروابط التجارية، كما ناقشوا إمكانية إنشاء خط أنابيب نفط بين البصرة وجوادر، بحسب الصحيفة.