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اقتراح عراقي لربط البصرة "بحريًا" بكراتشي الباكستانية
اقتصاد
2025-04-19 | 03:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
كشفت وسائل اعلام باكستانية، اليوم السبت، عن اقتراح عراقي لانشاء "رابط بحري" بين
البصرة
وكراتشي المركز التجاري لباكستان.
وقالت صحيفة "إكسبريس تريبيون"
الباكستانية
، ان
القنصل العام
العراقي
ماهر
مجاهد
قدم هذا الاقتراح خلال زيارة إلى
غرفة
تجارة وصناعة كراتشي، حيث التقى بممثلين كبار لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، كجزء من جهد أوسع لتعزيز التجارة والخدمات اللوجستية بين البلدين.
وقالت غرفة تجارة كراتشي إن "الربط
البحري
بين
البصرة
وكراتشي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تقريب مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، ومن شأن هذا الربط أن يُحسّن
الخدمات اللوجستية
ويُعزز طرق التجارة".
وسلط مسؤولو غرفة تجارة وصناعة باكستان الضوء على أرقام التجارة الحالية، وأيدوا فكرة تعزيز الروابط التجارية، كما ناقشوا إمكانية إنشاء خط أنابيب نفط بين البصرة وجوادر، بحسب الصحيفة.
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