الدولار يسجل انخفاضا في بغداد

وانخفضت اسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 146900 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145750 دينارا مقابل 100 دولار.