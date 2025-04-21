الرافدين ينفي تعليق عمل بطاقات الدفع "ماستر وفيزا"

وذكر المصرف في بيان ورد لـ ، أنه "ينفي المصرف ما يُتداول بشأن تعليق عمل بطاقات الدفع".واكد المصرف، بحسب البيان، أن "بطاقات (ماستر وفيزا) الصادرة عن المصرف تعمل بشكل طبيعي داخل وخارجه، ولم يتم إصدار أي قرار من ماستركارد أو الجهات المعنية بشأن إيقافها".ودعا المصرف، المواطنين إلى "عدم الالتفات للإشاعات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية".