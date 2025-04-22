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تجاوزت الـ700 ألف دينار.. إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية
اقتصاد
2025-04-22 | 04:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
741 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 22 نيسان/ ابريل 2025.
سجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب
شارع النهر
في العاصمة
بغداد
، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 710 آلاف دينار، وسعر الشراء 706 آلاف دينار، فيما كان سعر البيع ليوم أمس الاثنين 694 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 680 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 676 ألفاً، فيما كان سعر البيع ليوم أمس الاثنين 664 ألف دينار.
وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 710 آلاف دينار 720 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 680 ألفاً و690 ألف دينار.
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