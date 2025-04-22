تجاوزت الـ700 ألف دينار.. إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية

سجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 710 آلاف دينار، وسعر الشراء 706 آلاف دينار، فيما كان سعر البيع ليوم أمس الاثنين 694 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 680 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 676 ألفاً، فيما كان سعر البيع ليوم أمس الاثنين 664 ألف دينار.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 710 آلاف دينار 720 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 680 ألفاً و690 ألف دينار.