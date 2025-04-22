السوق يشتعل.. الذهب يواصل تحطيم الأرقام وسط موجة "الجنون" الاستثماري

يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق مدفوعًا بضعف الدولار، وتنامي الإقبال على الملاذات الآمنة، جراء الهجوم غير المسبوق للرئيس الأميركي ضد رئيس مجلس (البنك المركزي الأميركي) ، مما أثار القلق من احتمال إقالة رئيس الفيدرالي ، عزوفًا عن الاستثمار في الأسهم والسندات الأميركية والدولار.وتتسابق البنوك المركزية، وصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب والمستثمرون الأفراد على تعزيز حيازاتهم من النفيس، تحسبًا لأي صدمات قادمة في المشهد الاقتصادي العالمي.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 3486.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 3492 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز.وقفز سعر الذهب بأكثر من 32 بالمئة هذا العام، إذ زعزعت التوترات التجارية الأسواق وقلصت الثقة في الأصول الدولارية، مما عزز بعض الملاذات الآمنة التقليدية.