التوقعات تغيرت من النمو إلى الانكماش.. العراق أمام "خطر داهم"

اللافت في توقعات الصندوق، بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل / نيسان، هو التراجع الكبير عن تقديراته في أكتوبر الماضي والتي كانت تقدر نمو اقتصاد بنسبة 4.1% خلال 2025.اعتماد على النفطيعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ما يجعله عرضة للتأثر بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم بين أميركا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.وزادت الضغوط مع قرار تحالف "أوبك+" إعادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تخمة محتملة في المعروض. قرر التحالف رفع إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الزيادات المخطط لها.خفض الصادرات النفطيةوفي ظل مطالبات متزايدة للالتزام بحصته الإنتاجية ضمن اتفاق "أوبك+"، كشف مسؤول مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأرقام، أن العراق يخطط لخفض صادراته النفطية بحوالي 100 ألف برميل يومياً إلى 3.2 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الشهر المقبل، حسبما ذكرت "بلومبرغ".يقدّر أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 66.9 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 15.5% عن العام الماضي. على أن ينخفض مجدداً إلى 62.4 دولار للبرميل في 2026.تعريفات جمركية مرتفعةأِشعل حرباً تجارية بفرضه رسوماً جمركية متبادلة على قائمة من الدول بلغت 75 دولة في الثاني من أبريل الجاري. قبل أن يعلقها في التاسع من أبريل بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ على جميع الدول، باستثناء ، لمدة 90 يوماً.جاء العراق ثانياً بين من حيث أعلى الرسوم الجمركية المفروضة على سلعها، إذ بلغت، باستثناء صادرات الطاقة، 39% ليأتي العراق مباشرة بعد التي فُرضت عليها أعلى الرسوم بين الدول العربية بواقع 41%.القطاع غير النفطيأدركت الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. مع إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.نما الناتج المحلي غير النفطي للعراق بنسبة 5% العام الماضي، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، ويُتوقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025، بحسب بيان صادر عن .