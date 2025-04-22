الدولار يسجل انخفاضاً جديداً بالعراق

وانخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 145900 دينار مقابل 100 دولار.اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.