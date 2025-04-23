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وسط انخفاض النفط.. نواب يقيّمون "الأيام القادمة" ومصير الرواتب وموعد "فقدان السيطرة"
اقتصاد
2025-04-23 | 02:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,919 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
أعتبر عضو
مجلس النواب
ريبوار اورحمن
، اليوم الأربعاء، ان الانخفاض في أسعار النفط حاليا لم يصل الى مرحلة الخطر التي تؤثر على الرواتب، مشيرا الى ان الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي.
وقال اورحمن، ان "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وأوضح ان "الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى
مجلس النواب
، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأشار الى أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة"، بحسب صحيفة الصباح.
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
من جانبه اعتبر عضو
اللجنة المالية
النيابية
جمال كوجر
، ان سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح، مبينا ان خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو
اللجوء
إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية.
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع
إيران
ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
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