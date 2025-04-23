الأسواق العربية تختتم جلسة الأربعاء على مكاسب واسعة

أغلق المؤشر الثلاثيني المصري مرتفعًا بأكبر مكاسب يومية له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، مدعومًا بمشتريات مؤسسات محلية وأجنبية تركزت على أسهم القطاع المالي والصناعات التحويلية، ليتجاوز المؤشر مستويات المقاومة قصيرة الأجل ويقود مكاسب المنطقة.في ، صعد مؤشر السوق الرئيس (تاسي) بدعم واضح من أسهم قطاعَي البنوك والطاقة، لينهي الجلسة فوق حاجز 11 600 نقطة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، مع تحسّن قيم التعاملات وعودة تدفقات المحافظ الأجنبية.أنهى مؤشر تعاملات اليوم على مكاسب تقارب 1 %، ليغلق فوق مستوى 10 200 نقطة بدعم من أسهم الصناعة والاتصالات، وسط تداولات نشطة تجاوزت متوسطات الشهر الماضي.سجّلت المؤشرات ارتفاعًا جماعيًا بنهاية الجلسة؛ إذ تقدّم مؤشر السوق الأول نحو 0.5 % مع تحرّك إيجابي في أسهم البنوك والبتروكيماويات، فيما تحسّنت السيولة إلى أعلى مستوياتها هذا الأسبوع.يأتي الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية والمصرية في ظل حالة ترقب لنتائج الشركات عن الربع الأول وتطورات أسعار النفط، إضافة إلى مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية عالميًا، ما عزز شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر في المنطقة.