خبير اقتصادي: العراق سيتأثر بطريقة غير مباشرة برسوم ترامب الجمركية

وقال الشيخلي في حديث لـ ، إن "مصير الاقتصاد العالمي قلق وممكن أن نصفه بان العالم يمر في حرب ناعمة تقودها الامريكية وبالذات الرئيس ، بعد فرضه زيادة في الرسوم على الواردات التي تدخل الى الولايات المتحدة الامريكية"، أن "حالة من القلق الاقتصادي أصبحت تسود التجارة العالمية".وتابع الشيخلي، أن "ترامب أجّل هذا الإجراء لمدة معينة، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس بشكل سلبي خاصة على الدول المتنفذة مثل والهند واليابان وروسيا"، مستدركا بالقول "وهؤلاء عمالقة من غير الممكن ان يتركوا إرادة ترامب ان تفرض نفسها من دون رد".وأكد الشيخلي، أن " معفي من هذه الرسوم والضرائب لأنه لا يصدر الا النفط، والمنتجات النفطية معفية من بشكل عام، لكن سوف يؤثر عليه بشكل غير مباشر بدليل ان اكثر استيرادات العراق تأتي من خارج الحدود وليس من الولايات المتحدة الامريكية فقط وانما الكثير من الدول منها الصين واليابان ودول اوربا".وأوضح الخبير الاقتصادي، "عندما ترتفع اسعار المواد التي عليها رسوم فسيكون انعكاسها على المستهلك ومن بينها العراق"، لافتا الى ان "العراق اذا كان يستورد البضاعة ب 20 الف دولار، فبعد الرسوم سوف يستوردها بـ25 الف دولار او اكثر، لان تلك الدول تحسب قيمة الرسوم الجمركية على المستهلك".