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خبير اقتصادي: العراق سيتأثر بطريقة غير مباشرة برسوم ترامب الجمركية
اقتصاد
2025-04-24 | 08:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
497 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
اعتبر الخبير الاقتصادي
عبد الرحمن
الشيخلي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد والسوق العراقي سيتأثر بشكل "غير مباشر" مع قرار
الإدارة الأمريكية
بفرض رسوم جمركية جديدة على دخول السوق الأمريكي.
وقال الشيخلي في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "مصير الاقتصاد العالمي قلق وممكن أن نصفه بان العالم يمر في حرب ناعمة تقودها
الولايات المتحدة
الامريكية وبالذات الرئيس
ترامب
، بعد فرضه زيادة في الرسوم
الجمركية
على الواردات التي تدخل الى الولايات المتحدة الامريكية"، أن "حالة من القلق الاقتصادي أصبحت تسود التجارة العالمية".
وتابع الشيخلي، أن "ترامب أجّل هذا الإجراء لمدة معينة، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس بشكل سلبي خاصة على الدول المتنفذة مثل
الصين
والهند واليابان وروسيا"، مستدركا بالقول "وهؤلاء عمالقة من غير الممكن ان يتركوا إرادة ترامب ان تفرض نفسها من دون رد".
وأكد الشيخلي، أن "
العراق
معفي من هذه الرسوم والضرائب لأنه لا يصدر الا النفط، والمنتجات النفطية معفية من
الضرائب
بشكل عام، لكن سوف يؤثر عليه بشكل غير مباشر بدليل ان اكثر استيرادات العراق تأتي من خارج الحدود وليس من الولايات المتحدة الامريكية فقط وانما الكثير من الدول منها الصين واليابان ودول اوربا".
وأوضح الخبير الاقتصادي، "عندما ترتفع اسعار المواد التي عليها رسوم فسيكون انعكاسها على المستهلك ومن بينها العراق"، لافتا الى ان "العراق اذا كان يستورد البضاعة ب 20 الف دولار، فبعد الرسوم سوف يستوردها بـ25 الف دولار او اكثر، لان تلك الدول تحسب قيمة الرسوم الجمركية على المستهلك".
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