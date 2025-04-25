النفط يرتفع للجلسة الثانية تواليًا ويتجه لانخفاض اسبوعي

وارتفعت 43 سنتا إلى 66.98 دولار للبرميل، ومن المقرر أن تنخفض 1.4 بالمئة في الأسبوع.غرب الوسيط الأميركي 42 سنتا إلى 63.21 دولار للبرميل، لكن من المتوقع أن ينخفض 2.3% خلال الأسبوع.ورغم الارتفاع بأسعار النفط لكن السوق تتجه صوب انخفاض أسبوعي وسط مخاوف بشأن فائض المعروض.