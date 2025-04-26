مع بداية الأسبوع.. أسعار صرف الدولار تنخفض في الأسواق العراقية

وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح الخميس الماضي 145200 دينار مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.