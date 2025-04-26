المرسومي: لا توجد جدوى اقتصادية من إعادة خط أنبوب تصدير النفط العراقي – السوري

وذكر المرسومي في تدوينة انه لا توجد جدوى اقتصادية من اعادة بناء الخط العراقي - السوري والذي يربط بين وبانياس لان معظم انتاج حقول كركوك التي تبلغ نحو 300 الف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا وحتى لو طورت برتش بتروليوم حقول كركوك فأنها لن تضيف سوى 112 الف برميل إلى الانتاج الحالي مما يعني ارتفاع كبير في كلفة النقل ورسوم المرور.وبدأ خطوات عملية لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط الممتد عبر إلى موانئ ، بإرسال وفد حكومي رسمي إلى دمشق لبحث آليات إعادة التأهيل، وفقاً لبيان صادر عن لرئاسة الوزراء العراقية.يُعد خط أنابيب النفط العراقي السوري، المعروف باسم "كركوك-بانياس"، من أقدم مسارات تصدير النفط في الشرق الأوسط. ويعود تاريخ إنشاء الخط إلى عام 1952 بطول يبلغ 800 كيلومتر، وبقدرة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، وقد توقف العمل به مرارًا على مرّ العقود بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.