الدولار يرتفع قليلاً في بورصة بغداد

وسجلت اسعار الدولار ارتفاعا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 144350 دينار مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.