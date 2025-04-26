العراق ومصر يتصدران الدول العربية بعدد موظفي القطاع العام

وبحسب الإحصاءات، فقد حلّت في المرتبة الأولى بنحو خمسة ملايين وستمئة ألف موظف، تلاها في المركز الثاني بـخمسة ملايين موظف.وجاءت ثالثاً بـمليون ومئة وستة وستين ألف موظف، ثم الجزائر بـمليون ومئة ألف موظف، تليها بـتسعمئة وستة وخمسين ألف موظف.أما فقد سجلت نحو سبعمئة وخمسة وعشرين ألف موظف، ثم بـخمسمئة وثمانية وستين ألف موظف، وأخيراً بـأربعمئة وثلاثة وسبعين ألف موظف.وتشير هذه الأرقام إلى حجم التحديات التي تواجهها بعض في إدارة القطاع العام، وسط دعوات متزايدة لإصلاحات إدارية تقلل من الترهل وتزيد من كفاءة الأداء الحكومي.