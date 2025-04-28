قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 28 نيسان/ ابريل 2025.



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سعر البيع: 145,750

سعر الشراء: 145,000



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سعر البيع: 145,500

سعر الشراء: 145,350



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سعر البيع: 145,750

سعر الشراء: 145,250



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 145,750سعر الشراء: 145,000سعر البيع: 145,500سعر الشراء: 145,350سعر البيع: 145,750سعر الشراء: 145,250وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.