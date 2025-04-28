الرشيد يعلن تفاصيل قرض الـ 200 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طريقة الحصول على الـ 200 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية يتم عبر صرف القرض على دفعتين وفق عدة شروط".وتابع، ان "الدفعة الأولى تتم بعد تقديم مستمسكات فتح بيان من دائرة فأذا كان المبلغ المطلوب (١٠٠ مليون دينار عراقي) فما فوق تكون الدفعة الاولى (٥٠)مليون دينار واقل من (١٠٠)مليون دينار تكون الدفعة الاولى (٢٥) مليون دينار ".وأضاف، ان " الدفعة الثانية بعد إكمال معاملة الرهن العقاري، في حالة رغبة المقترض الحصول على مبلغ قرض بالكامل بألامكان تقديم سند (بديل) باسمه او باسم الغير ويرهن للمصرف لمدة (٦) اشهر لحين تقديم جديد مشتراة".واكد المصرف بحسب البيان: " بالامكان قبول عقار مسجل بأسم المقترض لم يمضي على تحويله اكثر من ثلاثة اشهر لغرض منحه القرض بالكامل".وأشار الى ان "الضمانات هي رهن العقار لصالح المصرف مع كفيل يغطي راتبه(٥٠٪؜) مبلغ القرض مع الفائدة وبالامكان قبول اكثر من كفيل ان تطلب الامر بشرط موطن راتبه لدى المصرف".