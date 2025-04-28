أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 670 ألف دينار، وسعر الشراء 666 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب 640 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 636 الفاً.وبلغت اسعار الذهب في محال الصاغة، سعر بيع مثقال الخليجي عيار 21 بين 670 ألف دينار، و680 ألفاً، أما البيع فتراوح مثقال الذهب العراقي بين 640 ألفا و650 ألف دينار.