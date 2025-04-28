أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
02:10 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"قناة السويس".. حديث ترامب يثير غضب المصريين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524183-638814371237451613.jpg
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
2025-04-28 | 07:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,616 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 28 نيسان/ 2025.
وسجل سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 670 ألف دينار، وسعر الشراء 666 ألف دينار.
وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب
العراق
640 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 636 الفاً.
وبلغت اسعار الذهب في محال الصاغة، سعر بيع مثقال الخليجي عيار 21 بين 670 ألف دينار، و680 ألفاً، أما البيع فتراوح مثقال الذهب العراقي بين 640 ألفا و650 ألف دينار.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
إليك أسعار الذهب في الاسواق العراقية اليوم
05:22 | 2025-04-13
أسعار الذهب في الاسواق العراقية اليوم
06:15 | 2025-03-18
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
06:40 | 2025-03-16
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
05:25 | 2025-03-10
الذهب
بغداد
العراق
ارتفاع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"عموتة" يضع 3 شروط لقيادة أسود الرافدين نحو المونديال
رياضة
41.84%
10:27 | 2025-04-27
"عموتة" يضع 3 شروط لقيادة أسود الرافدين نحو المونديال
10:27 | 2025-04-27
ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
23.45%
03:31 | 2025-04-27
ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:31 | 2025-04-27
بشرى سارة لعمال العراق.. رواتب تقاعدية تتجاوز مليون و 700
محليات
18.98%
09:56 | 2025-04-27
بشرى سارة لعمال العراق.. رواتب تقاعدية تتجاوز مليون و 700
09:56 | 2025-04-27
حصيلة جديدة لضحايا انفجار ميناء رجائي الإيراني
دوليات
15.73%
16:19 | 2025-04-26
حصيلة جديدة لضحايا انفجار ميناء رجائي الإيراني
16:19 | 2025-04-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
Live Talk
العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
Live Talk
العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
Live Talk
العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
Live Talk
العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
اخترنا لك
"الديسبروسيوم" يشعل نزاعاً جديداً بين الصين وأميركا
10:02 | 2025-04-28
تداعيات رسوم ترامب تتواصل واحتمالات الركود العالمي ترتفع
09:38 | 2025-04-28
الدولار يتراجع مجدداً في العراق
09:32 | 2025-04-28
بريكس تعقد اجتماع حاسم.. العالم يترقب النتائج
08:33 | 2025-04-28
إقليم كردستان يكشف موقف الشركات النفطية من تعديل تكلفة الإنتاج
08:21 | 2025-04-28
الرشيد يعلن تفاصيل قرض الـ 200 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية
06:48 | 2025-04-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.