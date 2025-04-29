مساع نيابية للاستفادة من الواردات غير النفطية

الواردات غير النفطية... مساع نيابية للاستفادة من هذه الاموال التي تبعثرت ما بين سوء الادارة واقتصاديات الاحزاب





بهدفِ السيطرةِ على الوارداتِ غيرِ النفطيةِ للوزاراتِ عقدت اللجنةُ الماليةُ ورشةَ عملٍ بمشاركةِ مختصين، حيث كشف نوابٌ ان اموالَ هذه الوارداتِ تبعثرت طيلةَ السنواتِ الماضيةِ بين سوءِ الادارةِ واقتصادياتِ الاحزاب.