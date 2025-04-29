العراق يصدر نحو 107 مليون برميل نفط بقيمة 8 مليارات خلال شهر

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن الإحصائية النهائية للكميات المصدرة خلال شهر آذار الماضي.

وذكر بيان للوزارة، أن "مجموعة إيرادات النفط بلغت نحو 8 مليار دولار خلال الشهر الماضي"، مبيناً أن "مجموع صادرات النفط بلغت (106،663،211) برميل".



وأشار إلى أن "كميات البراميل المصدرة من بلغت (104،740،398)، فيما بلغت كميات البراميل المصدرة من - حقل (1،613،048)، أما كميات البراميل المصدرة من مستودع نفط الحديث الى فبلغت (309،765)".