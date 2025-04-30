ارتفاع بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية، مسجلة 144,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت صباح أمس الثلاثاء 144,650 ديناراً مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145,750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143,750 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.