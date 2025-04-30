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لأول مرة منذ 2022.. انكماش الاقتصاد الأمريكي بسبب "الرسوم الترامبية"

اقتصاد

2025-04-30 | 09:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لأول مرة منذ 2022.. انكماش الاقتصاد الأمريكي بسبب &quot;الرسوم الترامبية&quot;
172 شوهد

انكمش الاقتصاد الأميركي في بداية العام للمرة الأولى منذ 2022 وسط زيادة هائلة في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهي لمحة أولى عن التأثيرات المتتالية لسياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية.

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم انخفض 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، منخفضاً بكثير عن متوسط النمو البالغ حوالي 3% في العامين السابقين، وفقاً للتقدير الأولي للحكومة الذي نُشر يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات خفّض ما يقرب من خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يُمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.8%، وهو أضعف معدل منذ منتصف 2023. وصعدت نفقات الشركات على المعدات، وهي نقطة إيجابية في التقرير، بنسبة سنوية بلغت 22.5%.

يرى المحللون الماليون حالياً احتمالات شبه متساوية لدخول اقتصاد الولايات المتحدة في ركود العام المقبل. كما يتزايد قلق المستهلكين من أن تؤثر الرسوم الجمركية سلباً على سوق العمل وترفع تكاليف المعيشة.

وأظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الواردات بنسبة سنوية بلغت 41.3%، وهو أكبر ارتفاع لها منذ ما يقرب من خمس سنوات. ولأن هذه السلع والخدمات لا تُنتج في الولايات المتحدة، فإنها تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع الاقتصاديون أن ينعكس الاتساع الحاد في العجز التجاري في الربع الثاني.

أقوى تسارع للتضخم الأساسي الأميركي منذ عام
في غضون ذلك، أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، تسارع إلى 3.5% في الربع الأول، وهو أعلى معدل له منذ عام. ومن المقرر صدور بيانات مفصلة عن التضخم وإنفاق المستهلكين لشهر مارس في وقت لاحق اليوم.

ومن شأن عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والاقتصاد عموماً أن يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. وأشار صانعو السياسات النقدية إلى أنهم لن يتعجلوا حيال خفض الفائدة حتى يتضح لهم بشكل أكبر تأثير سياسات البيت الأبيض على الاقتصاد.

في حين فرضت إدارة ترمب تعليقاً لمدة 90 يوماً على بعض الرسوم الجمركية الأعلى التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، فإن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في البلاد يبلغ الآن نحو 23%، وهو الأعلى منذ أكثر من قرن- وفق بلومبرغ إيكونوميكس، وهو ما يزيد من عدم اليقين حيال بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية الأعلى المعلن عنها سابقاً.

يرى الرئيس ومستشاروه الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية وسيلةٌ لتنشيط النمو الاقتصادي على المدى الطويل عبر إنعاش قطاع التصنيع. ويأمل ترمب أيضاً أن يقود زيادة نمو الصادرات وسد العجز مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وزيادة إيرادات الحكومة، وتعزيز الأمن القومي.
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ترامب

اقتصاد

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