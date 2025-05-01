7.455 مليار دولار.. الكشف عن انخفاض الاحتياطات الاجنبية في البنك المركزي

ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها ، ان الاحتياطات الاجنبية في انخفضت من 105.290 مليار دولار (ما يعادل 136.877 ترليون دينار) في كانون الاول 2024 الى 97.844 مليار دولار (127.198 ترليون دينار) في آذار 2025.ويضيف ان هذا يعني ان الاحتياطيات قد فقدت 7.455 مليار دولار خلال الربع الاول من هذا العام نتيجة لانخفاض الايرادات النفطية المرتبطة بانخفاض اسعار النفط، مما جعل مبيعات البنك المركزي من العملات الاجنبية أكبر من مشترياته من .