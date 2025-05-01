بديل الغاز الإيراني وصل الى المياه العراقية.. سباق مع الزمن اختصر الوقت 25% (فيديو)

وبينما تتواجد شبكة انابيب غاز في ناظم ، يحتاج العراق الى إيصال هذه الشبكة الى المياه المطلة على لغرض استلام الغاز القادم من وتحديدا من قطر على الموانئ ثم ضخه في الانبوب.يقول عضو ان الانبوب بطاقة 500 الى 800 مقمق، ويمتد من المنصة العائمة في ميناء الى ناظم الزبير وبسعة 42 عقدة.وأوضح ان الانبوب تم تنفيذه من قبل شركة المشاريع النفطية هيئة عمليات الجنوب، مشيرا الى ان العمليات متسارعة وتم تنفيذها بمدة قياسية، وسيكون البديل للغاز الإيراني.وأوضح أن مدة الإنجاز 120 يوما، وخلال 60 يوما فقط بلغت نسبة الإنجاز 85%، وسيتم ضخ الماء خلال أيام لفحص الانبوب.من جانبه، قال مدير شركة المشاريع النفطية منتصر حالوب، في حديث عن المشروع: "كنا في سباق مع الزمن ليلا مع نهار"، مبينا انه "خلال 3 أيام سنبدأ بالفحص الهيدروستاتيكي، ويكون الانوب جاهزا لاستقبال الغاز".وأشار الى ان "المدة العقدية 120 يوما لكن خلال 90 يوما تم الانتهاء من الانبوب".