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بالأرقام.. الصادرات التركية الى العراق تتراجع في الربع الاول من 2025
اقتصاد
2025-05-02 | 06:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
559 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
تراجعت الصادرات التركية الى
العراق
في الربع الاول من 2025 مقارنة بالربع الاول من 2024 بنسبة 13.7% لتبلغ 2.59 مليار دولار مقارنة بـ2.94 مليار دولار في الربع الاول من 2024، بحسب الخبير الاقتصادي
منار العبيدي
.
وكشف
العبيدي
في تدوينة تابعتها
السومرية نيوز
، عن تراجع صادرات 49 فئة سلعية من أصل 97 فئة سلعية تصدرها
تركيا
الى
العراق
، مبينا ان اهم هذه الفئات السلعية:
- المعادن الثمينة والذهب تراجعت بنسبة 490%.
- الاجهزة الكهربائية تراجعت بنسبة 8%.
- الطحين تراجع بنسبة 17%.
- مواد مصنعة من منتجات القمح تراجعت بنسبة 75%.
- اللحوم تراجعت بنسبة 74%.
- الحديد تراجع بنسبة 33%.
اما اهم الفئات السلعية التي ارتفعت صادراتها الى العراق – بحسب العبيدي - فهي:
الاثاث ارتفع بنسبة 8%.
- الفواكه ارتفعت بنسبة 24%.
- الاجهزة الميكانيكية ارتفعت بنسبة 9%.
- الحبوب بمختلف انواعها ارتفعت بنسبة 93%.
- الوقود ارتفع بنسبة 76%.
وأضاف ان سبب الانخفاض يعود الى عدة عوامل تتمثل في:
1- وضع معوقات من الجانب التركي على التصدير وخصوصا في مجال المعادن الثمينة.
2- قوانين حماية المنتج في العراق التي اثرت على صادرات بعض السلع التركية الى العراق.
3- الرقابة المتزايدة على المنافذ واتباع اليات حكومية جديدة في ايصال البضائع التركية الى داخل المدن العراقية.
واكد الخبير الاقتصادي ان ميزان التبادل التجاري مع التركي يعتبر لصالح الجانب التركي اذ لا يصدر العراق اي سلعة بضمنها النفط الخام الى تركيا مما يجل ميزان التجارة يميل بقوة لصالح الجانب التركي.
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