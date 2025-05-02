بالأرقام.. الصادرات التركية الى العراق تتراجع في الربع الاول من 2025

وكشف في تدوينة تابعتها ، عن تراجع صادرات 49 فئة سلعية من أصل 97 فئة سلعية تصدرها الى ، مبينا ان اهم هذه الفئات السلعية:اما اهم الفئات السلعية التي ارتفعت صادراتها الى العراق – بحسب العبيدي - فهي:وأضاف ان سبب الانخفاض يعود الى عدة عوامل تتمثل في:واكد الخبير الاقتصادي ان ميزان التبادل التجاري مع التركي يعتبر لصالح الجانب التركي اذ لا يصدر العراق اي سلعة بضمنها النفط الخام الى تركيا مما يجل ميزان التجارة يميل بقوة لصالح الجانب التركي.