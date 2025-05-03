أسعار نفط العراق تنهي الأسبوع بخسارة 5 دولارات لكل برميل

وأغلق خام الثقيل في آخر جلسة له يوم على ارتفاع بلغ 1.25 دولار ليصل إلى 59.92 دولاراً، فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.25 دولار أيضا ليصل إلى 63.07 دولاراً.لكن سجل كلا الخامين خسارة بين 4 الى 5 دولارات للبرميل خلال الأسبوع الحالي وبنسبة تبلغ حوالي 7%.وهبطت أسعار النفط العالمية بنسبة 1%، أمس الجمعة، مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر مارس/ آذار، وسط ترقب لجلسة تحالف لمعرفة الخطوة القادمة للإنتاج.