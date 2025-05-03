"المصارف المعاقبة قد ترتفع لـ69".. ماذا بحث الوفد العراقي في واشنطن؟

وقال الشمري في تصريحات صحفية تابعتها ان " زيارة الوفد العراقي لم تنجح في إقناع الجانب الأمريكي بإخراج من سياسة الضغوط القصوى الأمريكية، وأن ذات الشروط الأمريكية تجاه العراق مستمرة لحد الآن"، مبينا ان "الهدف من الزيارة كان يتمثل في حماية الأموال العراقية وضمان عدم فقدان الخزين العراقي من الدولار وتجنيب فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية".واضاف ان "الزيارة تزامنت مع قرب انتهاء الأمر التنفيذي الذي يصدره الرئيس الأمريكي سنوياً لحماية الأموال العراقية، الذي ينتهي بعد أيار، الأمر الذي جعل العراق قلقا جدا من إمكانية أن لا يذهب إلى توقيع هذا الأمر، ويفقد العراق بالتالي خزينه من الدولار، نتيجة قضايا قد تُرفع ضد العراق، لذلك العراق ذهب ليطلب رسمياً تجديد هذه الحماية بتوقيع الرئيس ترامب".وأكد الشمري: أن "الزيارة تهدف أيضا إلى تجنيب العراق العقوبات الأمريكية على المصارف"، مبينا أن "المصارف العراقية المعاقبة من بلغت 37 مصرفا، وقد يرتفع العدد حسب المؤشرات إلى 69 مصرفاً".وتابع أن "هناك طلباً أمريكياً بغلق المصارف العاملة في العراق بالشمع الأحمر، وما يتبقى هو 4 أو 6 مصارف عاملة، حسب المعلومات، لذا، فإن العراق يريد أن يفهم بأنه جاد في إصلاح النظام المصرفي"، لافتا إلى "وجود مشكلة مع بطاقات الدفع المسبق، إذ إن الأمريكية وجدت أن جزءاً من عمل ونشاط الذين يريدون الالتفاف على العقوبات الأمريكية يتم عبر هذه البطاقات".وذكر أن "العراق يحتاج إلى المزيد من الوقت لغرض تنظيم هذه العملية، لأن هناك تلويحاً أمريكياً بإيقاف التعامل بالتحويلات من خلال بطاقات الدفع المسبق"، لافتا الى ان "زيارة حسين إلى جاءت متزامنة مع قرب تعيين مسؤول عن الملف العراقي في ، ويبدو أن العراق يريد قدر المستطاع أن يكون قريباً إلى واشنطن، لشرح وجهات النظر على أقل تقدير أو طبيعة التوجهات العراقية مع أمريكا وحتى في بعض المواقف، كما أن الزيارة من حيث التوقيت تأتي مع المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، لذلك يريد العراق ألا يكون هناك دمج بين الملف الإيراني والملف العراقي".وبين الشمري أن "وزير الخارجية العراقي أراد أن ينقل رغبة بزيارة واشنطن واللقاء مع ترامب والعمل معه"، مشيرا الى ان "الزيارة تبقى رهن التطورات في المنطقة، تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، والصدام الإسرائيلي-الإيراني".وبين انه "لا يمكن البناء على زيارة واحدة، فإدارة ترامب تطلب من العراق مزيداً من الإجراءات"، موضحا أن "الحكومة لم تحقق أي تقدم بملف المختطفة الإسرائيلية في العراق (إليزابيث تسوركوف)، الذي كان من المطالب الملحة من قبل الإفراج عنها".