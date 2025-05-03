تعرف على أسعار صرف الدولار في بورصة بغداد

وسجلت اسعار الدولار استقرارا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.