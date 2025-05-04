وزير النفط للسومرية: استثمار الغاز سيصل لـ70% واستيراد البنزين سيتوقف مع نهاية 2025

وقال الوزير في حديث لـ ، عقب مؤتمر صحفي عقده في ، إن "نسبة الغاز المحلي الذي كان يستثمر داخليا عند تشكيل الحكومة الحالية، لا يتجاوز 53%، أما الان فوصلت الوزارة الى نسبة استثمار بلغت 68%، وسترتفع النسبة مع نهاية العام الحالي الى 70%"، مشيرا الى ان "الوزارة لديها مشاريع واعدة بالنسبة لـ30% من الغاز غير ".وأضاف الوزير، أن "خزين مادة الكاز في مستودعات الوزارة بلغت نحو مليون متر مكعب، أما في السنوات السابقة فكانت هذه النسبة لا تتجاوز الـ200 متر مكعب في أحسن الأحوال، أي أن الوزارة تمكنت من تخزين نحو خمسة أضعاف من مادة الكاز وأصبح هناك فائض في الإنتاج واكتفاء ذاتي أنهى فترة استيراده من الخارج".وتابع الوزير، أن "نهاية العام الحالي سنتوقف عن استيراد مادة البنزين، وبذلك ستوفر الدولة ما يعادل 5 مليارات دولار كانت تذهب الى استيراد المنتوجات النفطية من الخارج".