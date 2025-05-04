مصر تتحرك نحو نفط العراق.. مساع لاستيراد 12 مليون برميل سنوياً

ونقل الموقع عن مسؤول مصري رفض الكشف عن اسمه، إن في مرحلة "المفاوضات النهائية مع من أجل حل الخلافات المتعلقة بفتح الاعتمادات المالية الخاصة بتوريد قيمة شحنات الخام العراقي".وأضاف "نتوقع بدء استئناف التوريد من الربع الثالث هذا العام"، مشيراً إلى أن المفاوضات مع "العراق تشمل منح شروط ميسرة لهيئة البترول المصرية حيث تحصل على قيمة الشحنات الموردة لمصر بعد ثلاثة شهور من التوريد".كانت وقّعت في أبريل 2017 عقداً تجارياً مع " "، لتوريد 12 مليون برميل من خام الخفيف، بواقع مليوني برميل لكل شحنة، لمدة عام قابل للتجديد. وبحسب بيانات رسمية فإن التعاقد بين الطرفين كان يتم تجديده بشكل منتظم لكن تم تعليقه بنهاية 2023.وكانت بغداد توقفت نهاية عام 2023، عن ضخ تلك الكمية من خام سنوياً لمصر بعد خلافات مالية بين الجانبين.