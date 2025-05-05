برنت يدخل نطاق الخمسينات.. أسعار النفط بأدنى مستوى منذ 4 سنوات

وانخفض برميل خام غرب الوسيط الأميركي بنسبة 3,8% إلى 56.08 دولارا، في حين خسر 3,5% إلى 59.17 دولارا.وقبل يومين، أعلنت ثماني دول منضوية في + زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران/يونيو، وبموجبها، ستقوم وروسيا وست دول أخرى في التحالف من بينها ، بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران/يونيو، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة مقدارها 137 ألف برميل يوميا.وقال من شركة ريستاد إنرجي إنّ “أوبك بلاس ألقى قنبلة في سوق النفط”.وأضاف “بعد الإشارة التي أصدرها الشهر الماضي، يُرسل القرار المُتخذ اليوم (السبت) رسالة واضحة: المجموعة تغيّر استراتيجيتها وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات”.