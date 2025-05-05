اجتماع برلماني يخص رواتب الموظفين.. هذه مخرجاته

وذكر بيان للجنة، ورد لـ ، أن " برئاسة ، وبحضور عدد من أعضائها، استضافت مدير عام اليوم الاثنين 5 أيار 2025، وناقشت عدة محاور مهمة، أبرزها موضوع الأتمتة والرقم الضريبي الذي يتضمن معلومات المكلف وسجله الضريبي، بالإضافة إلى قرار (294 لسنة 2025) المتعلق بتخويل وزير المالية صلاحية التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها إلى تمويل للرواتب".وتناولت اللجنة، وفق البيان، "أسباب وتداعيات سحب الأمانات الضريبية العائدة للشركات، وقدم ممثل للضرائب شرحاً مفصلاً عن آلية تنفيذ القرار من قبل ، وآلية إيداع المبالغ من قبل الشركات والمقاولين".وبين أن "مدير قسم الشركات في الهيئة ناقشت آلية تسوية المبالغ المودعة لدى الهيئة من قبل الشركات والمقاولين والتي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، والتطرق إلى الضمانات والآليات التي وضعتها وزارة المالية وهيئة لضمان استرداد الشركات والمقاولين لمبالغ الأمانات بعد انتهاء المشاريع".وبحثت اللجنة، وفقاً للبيان، "موضوع تأمين الرواتب والإشكالات المرتبطة به، مطالبة بحلول جذرية لضمان ديمومة صرف الرواتب للموظفين، إضافة إلى مجموعة من الأوامر الإدارية المتعلقة بسحب الأمانات الضريبية والسند القانوني لذلك".