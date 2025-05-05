كتلة نيابية تحذر من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي

وقال النائب عن الكتلة لـ ، ان "تداعيات توقف تصدير النفط عبر ميناء التركي كبيرة جدا، لان فيها اثر على "، مبينا ان "هناك 400 الف برميل حسب قانون الموازنة يجب ان تصدر وهذه اموال تدخل في الموازنة الاتحادية".وأضاف "بعد تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، يجب ان يكون هناك اتفاق فني بين حكومتي والاقليم للتوصل الى استئناف تصدير النفط من لان هذا فيه فائدة لجميع العراقيين من الى "، موضحا ان "الحوارات المتواصلة هي من تحل الامر وليس التصريحات المتقابلة وهذه المسائل السياسية تم حلها تقريبا".وأشار الى "اننا نحتاج الى قرار سياسي يدعمه قرار فني باستئناف تصدير النفط في اقرب وقت"، موضحا ان "الاسباب الفنية تتضمن وجود مطالب للشركات العاملة في اقليم التي "ابيكور" يطالبون بضمان دفع مستحقاتهم ويتخوفون من عدم دفع المستحقات سواء الان او المستقبلية وحتى بعض كميات النفط المسلمة سابقا للحكومة العراقية".