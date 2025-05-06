مؤسسات حكومية تفتقر الى التمويل... وتخوف من ارسال جداول الموازنة خشية استغلالها في الصراع الانتخابي‎

نواب: الكثير من المؤسسات الحكومية تفتقر الى التمويل



نواب : الحكومة تتخوف من ارسال جداول الموازنة خشية استغلالها في الصراع الانتخابي









اكد اعضاء في النيابية صعوبة ارسال جداول الموازنة من قبل الحكومة الى البرلمان للتصويت عليها خشية استغلالها من قبل الكتل في الصراع الانتخابي ، لافتين الى افتقار اغلب المؤسسات للتمويل المالي بسبب تأخر اقرار الموازنة.