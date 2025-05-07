النفط يرتفع ويستعيد جزءا من خسائره

وارتفعت 44 سنتا للبرميل، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 62.59 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 59.59 دولار للبرميل.وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات مؤخرا بعد قرار أوبك+ بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف من فائض المعروض في وقت زادت فيه الرسوم الأميركية المخاوف بشأن الطلب.وقال خبراء استراتيجيات السلع الأساسية في آي إن جي "إن الأخبار التي تفيد بأن والصين ستبدآن محادثات تجارية هذا الأسبوع دفعت إلى الارتفاع، مما أدى إلى تمديد موجة ".