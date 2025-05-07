أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 7 مايو/ أيار 2025.



سعر البيع: 144500

سعر الشراء: 142500

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سعر البيع: 143450

سعر الشراء: 143250

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سعر البيع: 144,250

سعر الشراء: 143,000



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع:سعر الشراء:سعر البيع:سعر الشراء:سعر البيع: 144,250سعر الشراء: 143,000وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.