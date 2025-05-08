إيران تمتلك مصافي في الخارج.. لماذا "هوجم" مقترح انشاء العراق مصفى بلبنان؟

وفي هذا السياق، أوضح نائب الأسبق إن "ما يثار بخصوص المصفاة شعارات انتخابية"، مشيرا الى ان "انشاء في الخارج نهج موجود في كل الدول وعلى سبيل المثال لديها 8 مصافي في واندونيسيا"، متسائلا: "هل يستطيع النواب الذين يتهمون الحكومة ببيع المصافي بالقول ان ايران باعت مصافيها ونفطها؟".وأضاف انه "في حال انشأ مصفى في فسيكون المصفى مملوك للعراق بالكامل وليس ممنوح للبنانيين، وهذا يساعد العراق جيوسياسيا واقتصاديا من خلال بيع المشتقات النفطية في السوق الخارجية بدلا من صعوبة نقلها".وفي 2022 افتتحت ايران اول مصفاة لها في فنزويلا بطاقة تكرير تبلغ 120 الف برميل يوميًا، فيما دخلت عام 2023 على خط صيانة مصفاة حمص في وبطاقة تكرير 150 الف برميل يوميا مقابل نسبة من أرباح مبيعات المشتقات النفطية.ويطرح نقاش في العراق للاستفادة من خط بانياس السوري بطاقة مليون برميل نفط يوميا، لأغراض التصدير الى أوروبا وكذلك سد حاجة البلدان العربية على ساحل مثل سوريا ولبنان، حيث يتم انشاء أنبوب من الانبوب العراقي السوري ليتجه الى لبنان الى مدينة لتزويد مصفى ينشأ هناك بطاقة 70 الف برميل يوميًا، حيث يبدو ان العراق يريد من هذا التوجه بيع مشتقاته النفطية في السوق وربما السوق السورية والبلدان المحيطة أيضا.