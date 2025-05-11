السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في العراق صباح اليوم

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 142400 دينار مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.