الدولار يتجه لارتفاع جديد في أسواق بغداد

وارتفعت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 142500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142350 ديناراً مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.