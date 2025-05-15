تعاملات الخميس.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 626 الف دينار، وسعر الشراء 622 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 596 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 592 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 630 الف دينار 640 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 600 الف و 610 آلاف دينار.