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تعاملات الخميس.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية
اقتصاد
2025-05-15 | 06:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,557 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 15 مايو/ أيار 2025.
وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب
شارع النهر
في العاصمة
بغداد
صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 626 الف دينار، وسعر الشراء 622 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب
العراق
سجل عند 596 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 592 الفاً.
وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 630 الف دينار 640 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 600 الف و 610 آلاف دينار.
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