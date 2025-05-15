البنك المركزي: تخصيص رقم للشكاوى والاستفسارات بشأن الدولار الخاص بالحج

وذكر بيان للبنك ورد لـ ، انه "يود البنك المركزي استخدام أفضل الممارسات المهنية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين، ويعلن عن تلقي الشكاوى والاستفسارات حول دولار الخاصة بالحج (حصراً) لتسهيل إجراءات استلامهم لحصصهم، وتذليل المعوقات التي يواجهها بعضهم خلال أيام العطل الرسمية".وأضاف، أن "الخدمة تمتد حتى انتهاء موسم ".