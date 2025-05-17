الدولار يسجل ارتفاعا في بغداد

وسجلت اسعار الدولار ارتفاعا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142400 دينار مقابل 100 دولارا.اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 مقابل 100 دولار.