تعاملات الاحد.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 635 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 631 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 605 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 601 ألف دينار.وفي محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 640 ألفاً و650 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 605 آلاف و615 ألف دينار.